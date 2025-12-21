Seguici su

Escursionista precipita per 40 metri, salvato dal soccorso alpino

Concluso il recupero, l'uomo è stato affidato all'elisoccorso e trasferito all'ospedale di Biella

22 minuti fa

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre, nel territorio comunale di Postua. Qui un escursionista è rimasto coinvolto in un grave incidente lungo un sentiero di montagna. L’uomo è caduto lungo un tratto particolarmente impervio, scivolando per diverse decine di metri in una zona difficilmente accessibile.

La richiesta di aiuto è scattata poco prima delle 13. Sul posto sono state attivate le squadre specializzate del Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale, che ha raggiunto rapidamente l’area nonostante la complessità dell’ambiente. I soccorritori hanno operato sia da terra sia dall’alto, con il supporto dell’equipe sanitaria calata con il verricello. Lo riporta Notizia Oggi  

 L’intervento dei soccorritori

Una volta raggiunto, l’escursionista precipitato per una quarantina di metri è stato messo in sicurezza e sottoposto alle prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate a causa della pendenza e della conformazione del terreno, rendendo necessarie manovre tecniche e un trasporto manuale fino a un punto idoneo per l’imbarco.

Concluso il recupero, l’uomo è stato affidato all’elisoccorso e trasferito all’ospedale di Biella. Le sue condizioni, pur serie, sono risultate stabili e tali da richiedere il ricovero in codice giallo per politrauma.
