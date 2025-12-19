CircondarioCronaca
Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo
Giornata da dimenticare per le linee ferroviarie biellesi
E’ una giornata nera per le ferrovie biellesi.
Il primo incidente si è verificato a Masserano dove un’auto ha preso in pieno le sbarre del passaggio a livello. Poi sulla Biella-Santhià alcuni bovini sono stati investiti all’altezza di Candelo. Sul posto i carabinieri.
