Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

E’ una giornata nera per le ferrovie biellesi.

Il primo incidente si è verificato a Masserano dove un’auto ha preso in pieno le sbarre del passaggio a livello. Poi sulla Biella-Santhià alcuni bovini sono stati investiti all’altezza di Candelo. Sul posto i carabinieri.

