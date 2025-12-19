Seguici su

CircondarioCronaca

Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

Giornata da dimenticare per le linee ferroviarie biellesi

Pubblicato

13 minuti fa

il

Violenza sessuale sul treno per Novara: arrestato il presunto responsabile

Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

Altro incidente ferroviario nel Biellese: bovini investiti a Candelo

E’ una giornata nera per le ferrovie biellesi.

Il primo incidente si è verificato a Masserano dove un’auto ha preso in pieno le sbarre del passaggio a livello.  Poi sulla Biella-Santhià alcuni bovini sono stati investiti all’altezza di Candelo. Sul posto i carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.