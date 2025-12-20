Esce in giardino con il cane e i ladri tentano di entrare in casa

Quella di subire un furto in abitazione è una paura comune. Ma ancora peggio è immaginare che possa accadere mentre si è presenti. È quanto ha rischiato di vivere un uomo di Candelo nella giornata di giovedì.

Era in giardino insieme al proprio cane quando si è accorto che era saltata la corrente. Poi ha sentito dei rumori sospetti. Intuendo subito che potesse trattarsi di intrusi, ha allertato il 112. E ha fatto benissimo. Al loro arrivo, infatti, i carabinieri della locale stazione hanno verificato che qualcuno, effettivamente, aveva provato a introdursi nell’abitazione forzando e danneggiando la porta sul retro, fortunatamente senza riuscirvi. Poco dopo si è scoperto che un tentativo analogo era andato in scena in un’altra abitazione poco distante. Anche in questo caso, però, il colpo non era riuscito. In compenso nella seconda casa presa di mira era presente un sistema di videosorveglianza e le telecamere potrebbero aver ripreso dettagli utili per l’identificazione dei malviventi.

Su entrambi gli episodi stanno ora indagando i carabinieri.

