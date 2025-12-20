Seguici su

CircondarioCronaca

Esce in giardino con il cane e i ladri tentano di entrare in casa

Il caso è avvenuto a Candelo. Indagano i carabinieri

Pubblicato

1 ora fa

il

due uomini sospetti si aggirano per le case

Esce in giardino con il cane e i ladri tentano di entrare in casa

Esce in giardino con il cane e i ladri tentano di entrare in casa

Quella di subire un furto in abitazione è una paura comune. Ma ancora peggio è immaginare che possa accadere mentre si è presenti. È quanto ha rischiato di vivere un uomo di Candelo nella giornata di giovedì.
Era in giardino insieme al proprio cane quando si è accorto che era saltata la corrente. Poi ha sentito dei rumori sospetti. Intuendo subito che potesse trattarsi di intrusi, ha allertato il 112. E ha fatto benissimo. Al loro arrivo, infatti, i carabinieri della locale stazione hanno verificato che qualcuno, effettivamente, aveva provato a introdursi nell’abitazione forzando e danneggiando la porta sul retro, fortunatamente senza riuscirvi. Poco dopo si è scoperto che un tentativo analogo era andato in scena in un’altra abitazione poco distante. Anche in questo caso, però, il colpo non era riuscito. In compenso nella seconda casa presa di mira era presente un sistema di videosorveglianza e le telecamere potrebbero aver ripreso dettagli utili per l’identificazione dei malviventi.
Su entrambi gli episodi stanno ora indagando i carabinieri.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. Ardmando

    20 Dicembre 2025 at 8:01

    A Candelo c’è un gravissimo problema di sicurezza. E’ praticamente notizia di tutti i giorni che vengono fatte o tentate rapine in questo Comune. E’ chiaro a tutti che ci sia qualcosa che non funziona a Candelo.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.