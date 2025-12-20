AttualitàBiellaCronaca
Biella. Contrasto allo spaccio si droga
Due chili di marijuana sequestri.
Maxi operazioni della polizia di biella con la squadra mobile. Ha avuto l’aiuto anche del reparto prevenzione crimine di Torino.
Identificate mille persone. Tre persone denunciate per spaccio.
Sequestrati due chili di marijuana, tredici confezioni di olio di cannabis .
