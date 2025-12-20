Seguici su

Biella. Contrasto allo spaccio si droga

Due chili di marijuana sequestri.

Pubblicato

6 minuti fa

il

Maxi operazioni della polizia di biella con la squadra mobile. Ha avuto l’aiuto anche del reparto prevenzione crimine di Torino.

Identificate mille persone. Tre persone denunciate per spaccio.

Sequestrati  due chili di marijuana, tredici confezioni di olio di cannabis .

