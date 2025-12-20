Razzista è chi il razzista fa

Sotto il l’intervento del consigliere comunale Karim El Motarajji – consigliere eletto, votato, legittimo – sono comparsi i soliti commenti. No, non critiche sui contenuti. Quelle sarebbero interessanti. Parliamo invece del campionario classico, ormai sdoganato anche grazie a chi da anni soffia sul fuoco della rabbia, stimolando pancia e viscere per racimolare qualche voto o follower in più: insulti, frasi razziste, allusioni sull’origine.

Chi scrive queste cose spesso si sente un leone. Tastiera davanti, profilo anonimo o semi-anonimo, e via: coraggio a fiumi. Peccato che il coraggio vero sia un’altra cosa. Ad esempio criticare le idee, le scelte amministrative, le decisioni politiche. Quello sì che sarebbe un confronto. Ma è più facile ridurre tutto al “da dove vieni”, perché pensare richiede fatica.

“Vai a mangiare banane”, “beduino”, “maruchin”, “diversamente italiano”, “bisogna rispedirlo al mittente”, “a quando il noleggio dei cammelli?”… Vi rivolgereste mai, in questo modo, a uno sconosciuto in un bar? Ve lo dico io: no. No, perché qualunque altro cliente presente, destra o sinistra, come minimo vi guarderebbe male. No, perché il titolare vi inviterebbe ad avviarvi verso l’uscita in tempo zero. No, perché vi vergognereste.

Sia chiaro: qui, sul nostro giornale e sui nostri social, nessuno ha paura dei commenti. Anzi, sono i benvenuti. Se volete discutere, dissentire, contestare, far notare errori o proporre alternative, accomodatevi. La democrazia funziona così. Ma se l’unico contributo che avete è un insulto razzista riciclato, allora forse avete sbagliato posto.

Il punto è semplice, anche se a qualcuno sfugge: l’origine della famiglia di una persona, peraltro cittadina italiana esattamente come me e tutti voi, non invalida il suo ruolo, le sue competenze o il suo diritto di partecipare alla vita pubblica.

L’unica cosa che qualifica un commento è quello che dice, non da dove arriva. Vale per il consigliere El Motarajji, vale anche per voi.

Quindi fate pure una scelta. Restare, discutere, e dimostrare di avere qualcosa da dire. Oppure continuare con le frasi d’odio e andare altrove, dove nessuno vi disturba mentre vi convincete di essere spiritosi, ribelli o “contro il sistema”. Vi svelo un segreto: non lo siete.

Qui i commenti sono aperti. Il razzismo, no.

P.s. Al consigliere Elmotarajji va tutta la nostra solidarietà e la mia preferenza alle prossime elezioni, fosse anche solo per vedere rosicare ancora certa gente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook