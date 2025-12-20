AttualitàBiella
Insediamento Consigli di Quartiere
Biella: la prima seduta prevista per l’insediamento per la giornata del 22 dicembre
Insediamento Consigli di Quartiere.
Insediamento Consigli di Quartiere.
In seguito alle elezioni del 30 Novembre 2025, è stata convocata la prima seduta prevista per l’insediamento del Consiglio del Quartiere San Paolo – Masarone – Villaggio Sportivo, per il 22 Dicembre 2025 alle ore 18, presso la sede sita in Via Trento, 16/C
In tale seduta si provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio del Quartiere, con le modalità previste dall’art.37 del Regolamento della Partecipazione, approvato con deliberazione CC 56 del 2018 e successive modifiche.
