Seguici su

AttualitàBiella

Insediamento Consigli di Quartiere

Biella: la prima seduta prevista per l’insediamento per la giornata del 22 dicembre

Pubblicato

34 minuti fa

il

avanzo
Insediamento Consigli di Quartiere.

Insediamento Consigli di Quartiere.

In seguito alle elezioni del 30 Novembre 2025, è stata convocata la prima seduta prevista per l’insediamento del Consiglio del Quartiere San Paolo – Masarone – Villaggio Sportivo, per il 22 Dicembre 2025 alle ore 18, presso la sede sita in Via Trento, 16/C
In tale seduta si provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio del Quartiere, con le modalità previste dall’art.37 del Regolamento della Partecipazione, approvato con deliberazione CC 56 del 2018 e successive modifiche.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.