Biella diventerà un set cinematografico.

La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa con la società Film Commission Torino Piemonte «per la realizzazione – come si legge nella determinazione – di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione, attraverso riprese cinematografiche, televisive e audiovisive».

L’amministrazione, su proposta del vice sindaco Sara Gentile (nella foto), in sostanza si affida alle telecamere per farsi conoscere e promuovere la sua immagine. Come peraltro hanno già fatto molte altre realtà che in più di un caso hanno legato il loro nome a serie tv fortunate, film o documentari.

E in questo settore effettivamente la società scelta vanta un notevole numero di realizzazioni di successo. Basta scorrere la sezione del sito dedicata proprio alle produzioni per rendersene conto. Nella lista dei lungometraggi figurano titoli che portano la firma di registi come Dario Argento, Francesca Archibugi o Paolo Sorrentino, per fare tre nomi, e attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Aldo, Giovanni e Giacomo, Giancarlo Giannini. Ricco è anche l’elenco delle serie, che costituiscono forse il modo più efficace di promuovere un territorio. Tra queste ad esempio Centovetrine, L’amica speciale ed Elisa di Rivombrosa.

Va da sé che affidare l’immagine della città e del territorio al piccolo o al grande schermo potrebbe essere una buona carta da giocare. Purché poi gli eventuali visitatori trovino un’immagine adeguata a quella offerta dalle telecamere.

