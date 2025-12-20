A Valle Mosso torna il falò della vigilia

«Anche quest’anno – affermano gli organizzatori, coordinati dalla parrocchia Sant’ Eusebio – abbiamo voluto fortemente riproporre questa consuetudine così sentita dalla comunità. È sempre stato un momento significativo, di unità e serenità: il fatto di ritrovarsi insieme, attorno al fuoco, aspettando l’arrivo del Natale, generava una atmosfera magica e non descrivibile a parole. Proprio con questa idea di fondo, in collaborazione con la squadra A.I.B. di Valdilana, del Gruppo Alpini di Valle Mosso, dell’Associazione “Passaggio a Oriente”, del Gruppo Auser “Volontariato Valle Strona” e con il patrocinio del Comune di Valdilana, riproporremo il falò nella serata di mercoledì 24 dicembre, nella speranza di riuscire a coinvolgere buona parte della comunità, come ai “vecchi tempi”».

Alle 17 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la S. Messa solenne, a cui parteciperanno anche i bambini e i ragazzi del catechismo, con le rispettive famiglie.

Alle 18.15 in piazza Martiri della Libertà, sarà acceso il falò e sarà organizzato un momento di fraternità e brindisi, con lo scambio degli auguri.

«Dobbiamo riscoprire la bellezza e l’importanza di incontrarsi, anche nella semplicità: per quanto belle ed attrattive, non servono solo le grandi manifestazioni, ma può bastare una occasione di socialità ed allegria. Questo evento è reso possibile grazie al supporto di molti volontari e di alcune aziende del territorio, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine: Officine Meccaniche Crestani e Ditta Giorgio Di Mario. Speriamo di poter accogliere un buon numero di giovani, famiglie ed adulti per questa occasione di festa, tornando a respirare – concludono gli organizzatori -, la magia dell’atmosfera natalizia»,

