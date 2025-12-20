AttualitàFuori provincia
Lotto: colpo da 129.500 euro a Trecate
Colpo ricco in Piemonte nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 18 dicembre: come riporta Agipronews, centrati 129.500 euro a Trecate, in provincia di Novara, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari e una giocata da 5 euro in un punto vendita di Corso Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 1,24 miliardi di euro da inizio 2025.
