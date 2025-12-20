AttualitàBiella
Associazione ViviPiemonte: “Niente botti a Capodanno”
Lettera inviata ai sindaci e anche al presidente Mattarella.
Associazione ViviPiemonte: “Niente botti a Capodanno”
Associazione ViviPiemonte: “Niente botti a Capodanno”
Su sollecitazioni dei cittadini contribuenti in tutta Italia, l’associazione ViviPiemonte , ha scritto in data 25 novembre 2025 , sollecitando le associazioni degli enti locali di invitare i Sindaci di tutti i comuni d’Italia, a vietare i fuochi d’artificio nel proprio territorio, con multe salatissime , al fine di deterrenza , anche perché toccando il portafoglio, si fa più in fretta a cambiare “cultura “ .
Di conseguenza l’Anci ha scritto una lettera indirizzata a tutti i comuni, sensibilizzandoli anche con un’iniziativa informativa sull’uso legale dei fuochi d’artificio, visto i notevoli danni che creano.
https://www.anci.it/le-informazioni-utili-sulle-caratteristiche-dei-fuochi-dartificio-per-un-divertimento-sicuro-2/
Ci auguriamo che i Sindaci vietano questa brutta abitudine, con controlli seri e multe salatissime , che ripagano le amministrazioni dell’investimento delle risorse umane messe in campo, nel rispetto dei principi Costituzionali , articolo 9 , e 32 , tutela dell’ambiente, degli animali, della salute in particolare delle persone fragili .
Infine si ricorda che in Olanda , il governo ha vietato tutto l’anno i fuochi d’artificio , per i motivi elencati nella nostra lettera : perchè non farlo anche da noi in Italia ?
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook