“Biella ha bisogno di meno annunci e più azioni concrete”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere del Movimento 5 Stelle Karim El Motarajji, a seguito del consiglio comunale odierno.

Nel corso della discussione sul bilancio comunale ho voluto porre alcune riflessioni di merito sulle scelte strategiche dell’attuale amministrazione, in particolare in materia di finanza pubblica, investimenti e priorità per la città di Biella.

A oltre sei mesi dall’insediamento della giunta, che ha ereditato una situazione complessa dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, ritengo legittimo e doveroso iniziare a chiedere conto non solo della gestione dell’esistente, ma soprattutto della visione politica che si intende costruire per il futuro della città.

Sul tema della funivia, la questione non è ideologica ma finanziaria e strategica. L’investimento previsto – circa 12 milioni di euro di spese in conto capitale, in larga parte a carico del Comune – comporterà inevitabilmente anche spese correnti future legate alla gestione, manutenzione e sicurezza dell’opera.

È corretto domandarsi se non fosse stato più prudente attendere finanziamenti o contributi da istituzioni sovraordinate, come Regione o Governo, prima di impegnare risorse comunali così rilevanti, soprattutto considerando che nel 2026 gli stanziamenti risultano inferiori rispetto alle entrate ipotizzate sulla missione Turismo.

Accanto alla sostenibilità economica, emerge un tema di visione complessiva dell’attrattività di Biella. Per rendere la città realmente accessibile a residenti, lavoratori e turisti, è fondamentale investire su servizi essenziali come il trasporto ferroviario, facendo pressione politica affinché vengano potenziati nel più breve tempo possibile. L’accessibilità strutturale è una condizione necessaria per qualsiasi strategia turistica credibile.

Preoccupa inoltre l’incertezza che ancora circonda l’apertura del Museo del Territorio: ad oggi non sono noti tempi certi né un cronoprogramma definito. Senza contenuti culturali strutturati e una programmazione chiara, qualsiasi investimento sull’attrattività rischia di rimanere privo di ricadute reali.

Sul fronte del commercio, il quadro non è più rassicurante. A fronte di numerosi annunci e iniziative comunicative, mancano risultati concreti. Il caso del Distretto Urbano del Commercio è emblematico: Biella si colloca tra gli ultimi in graduatoria, risultando tra i Comuni non beneficiari.

Un esito che evidenzia l’assenza di una progettualità solida e competitiva, e che impone una riflessione seria sul metodo di lavoro adottato. La promozione e la visibilità non possono sostituire la pianificazione, la capacità tecnica e la visione strategica necessarie per sostenere il tessuto commerciale cittadino.

Il bilancio comunale non è solo un documento contabile, ma uno strumento politico che racconta priorità, scelte e responsabilità.

Biella ha bisogno di meno annunci e più azioni concrete, di servizi funzionanti e di una strategia coerente che guardi al medio e lungo periodo, mettendo davvero al centro i cittadini, il commercio di prossimità e il futuro della città.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook