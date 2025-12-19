Seguici su

AttualitàBiella

Furto all’Esselunga: ruba una bottiglia di liquore

Intervento dei carabinieri a Biella, uno straniero rischia la denuncia

Pubblicato

58 minuti fa

il

Identificato dalle forze dell’ordine

E’ riuscito a portarsi via una bottiglia di Whisky da 40 euro. Ora un uomo di origine straniera rischia la denuncia.

E’ successo all’Esselunga di Biella. L’uomo è stato notato da alcuni addetti che hanno avvertito le forze dell’ordine.

