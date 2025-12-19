A messa i consigli contro truffe e furti

A messa i consigli contro truffe e furti

Si è tenuto, domenica 14 dicembre 2025, presso la suggestiva Chiesa di Vigellio, una frazione del Comune di Salussola (BI), un significativo e partecipato incontro informativo tra i Carabinieri della locale Stazione e la cittadinanza.

L’iniziativa, definita come “ottima ed insolita” per la sua cornice e l’orario scelto, si è svolta al termine della Santa Messa delle ore 18:30 e ha visto la presenza del Viceparroco Don Jimmy. Circa 50 persone, tra adulti e bambini, hanno preso parte all’evento, dimostrando grande interesse e attenzione. Temi al centro dell’incontro: Dalla tutela del patrimonio alla sicurezza dei più giovani. L’incontro è stato attentamente calibrato per affrontare argomenti di stringente attualità che riguardano ogni fascia d’età: • Per gli adulti: i militari dell’Arma hanno dedicato ampio spazio alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Sono stati forniti consigli pratici e indicazioni chiare su come difendersi da truffe, in particolare quelle perpetrate ai danni degli anziani (sia telefoniche che a domicilio), e su come prevenire furti in abitazione e scippi. L’accento è stato posto sull’importanza della collaborazione e della segnalazione immediata alle Forze dell’Ordine. • Per i bambini e i ragazzi: Un momento cruciale è stato dedicato ai pericoli legati all’uso delle nuove tecnologie e al vivere sociale. I Carabinieri hanno affrontato le delicate tematiche del bullismo e delle gravi insidie della rete, come il cyberbullismo e i rischi legati a un uso non consapevole dei social network. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i più giovani a un utilizzo sicuro e responsabile del web, e a non esitare a confidarsi con gli adulti in caso di necessità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook