Lite all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa

Lite all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa

Scoppia lo scontro tra agente immobiliare e un acquirente per l’acquisto della casa. Il papabile acquirente si era convinto di acquistare un immobile nel Cossatese soltanto guardandolo dalle foto pubblicate sul sito. E aveva già versato una caparra.

Quando ha visto però l’immobile ha constatato che la situazione era ben diversa. E ha preteso indietro la caparra versata che l’agenzia non voleva restituire. Ne è nata una lite ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook