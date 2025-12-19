AttualitàCossatese
Lite all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa
Versa la caparra dopo aver visto l’immobile sulle foto, ma nella realtà era diverso
Scoppia lo scontro tra agente immobiliare e un acquirente per l’acquisto della casa. Il papabile acquirente si era convinto di acquistare un immobile nel Cossatese soltanto guardandolo dalle foto pubblicate sul sito. E aveva già versato una caparra.
Quando ha visto però l’immobile ha constatato che la situazione era ben diversa. E ha preteso indietro la caparra versata che l’agenzia non voleva restituire. Ne è nata una lite ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri.
