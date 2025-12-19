Seguici su

Lite all’agenzia immobiliare per l’acquisto della casa

Versa la caparra dopo aver visto l’immobile sulle foto, ma nella realtà era diverso

Pubblicato

12 minuti fa

il

Scoppia lo scontro tra agente immobiliare e un acquirente per l’acquisto della casa. Il papabile acquirente si era convinto di acquistare un immobile nel Cossatese soltanto guardandolo dalle foto pubblicate sul sito. E aveva già versato una caparra.

Quando ha visto però l’immobile ha constatato che la situazione era ben diversa. E ha preteso indietro la caparra versata che l’agenzia non voleva restituire. Ne è nata una lite ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

