Seguici su

AttualitàCossateseCronaca

Scontro furgone–monopattino a Masserano

Un uomo ferito

Pubblicato

20 minuti fa

il

ragazza investita mentre attraversa

Scontro furgone–monopattino a Masserano

 

Scontro furgone–monopattino a Masserano: 34enne in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.

Attimi di paura l’altro pomeriggio a Masserano, dove un uomo di 34 anni, di origine straniera, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava percorrendo una via del paese a bordo di un monopattino elettrico

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *