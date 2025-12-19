AttualitàCossateseCronaca
Scontro furgone–monopattino a Masserano
Un uomo ferito
Scontro furgone–monopattino a Masserano
Scontro furgone–monopattino a Masserano: 34enne in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.
Attimi di paura l’altro pomeriggio a Masserano, dove un uomo di 34 anni, di origine straniera, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava percorrendo una via del paese a bordo di un monopattino elettrico
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Smantellata casa d’appuntamenti, arrestata una donna di 60 anni
Fuori provincia1 giorno fa
Ferita in un’incidente, Matilde muore a 20 anni dopo cinque giorni
Fuori provincia2 giorni fa
Scivola sull’erba gelata e precipita per 100 metri. Caduta mortale per una torinese
Video2 giorni fa
“Il ballo del contadino”, il regalo di Policarpo a tutti i biellesi – VIDEO
Cronaca20 ore fa