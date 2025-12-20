Seguici su

AttualitàBiellaCronaca

Intervento dei vigili del fuoco in via Lamarmora a Biella

La strada è rimasta chiusa per permettere l’intervento

Pubblicato

1 ora fa

il

Stamattina via Lamarmora chiusa per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti con una autoscala per accedere al balcone di un alloggio al terzo piano.

