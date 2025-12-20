AttualitàBiellaCronaca
Intervento dei vigili del fuoco in via Lamarmora a Biella
La strada è rimasta chiusa per permettere l’intervento
Stamattina via Lamarmora chiusa per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti con una autoscala per accedere al balcone di un alloggio al terzo piano.
