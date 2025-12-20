Seguici su

“Inaccettabile che il confronto sfoci in offese e insulti beceri”

Il sindaco Marzio Olivero esprime la propria solidarietà al consigliere comunale di Biella Karim Elmotarajji

21 minuti fa

sanità

Dopo i commenti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji in seguito a un suo intervento, il sindaco Marzio Olivero interviene per esprimere la propria solidarietà al consigliere comunale. 

Per approfondire:

Non posso non prendere le distanze dai commenti offensivi che leggo all’indirizzo del Consigliere Karim El Motarajji!

Non è accettabile che il doveroso, legittimo e auspicabile confronto di idee e opinioni sfoci in offese e beceri insulti.

Credo che chi ricorre ad attacchi personali abbia assai pochi argomenti a sostegno delle proprio pensiero, e se evitasse di farlo utilizzando i social quantomeno eviterebbe di far conoscere a tutti la propria insipienza!

Marzio Olivero

Argomenti correlati:
