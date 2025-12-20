“Inaccettabile che il confronto sfoci in offese e insulti beceri”

Dopo i commenti razzisti rivolti sui social a Karim El Motarajji in seguito a un suo intervento, il sindaco Marzio Olivero interviene per esprimere la propria solidarietà al consigliere comunale.

Non posso non prendere le distanze dai commenti offensivi che leggo all’indirizzo del Consigliere Karim El Motarajji!

Non è accettabile che il doveroso, legittimo e auspicabile confronto di idee e opinioni sfoci in offese e beceri insulti.

Credo che chi ricorre ad attacchi personali abbia assai pochi argomenti a sostegno delle proprio pensiero, e se evitasse di farlo utilizzando i social quantomeno eviterebbe di far conoscere a tutti la propria insipienza!

Marzio Olivero

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook