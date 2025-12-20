Donna continua a suonare il citofono a Occhieppo Inferiore

AttualitàValle Elvo
Sul posto i carabinieri
Doppio intervento dei carabinieri ieri a Occhieppo Inferiore. Una donna sin dal mattino continuava a suonare il citofono di una abitazione.
E non sarebbe la prima volta che succede.
