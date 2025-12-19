CircondarioCronaca
Pedone investito da un’auto a Gaglianico
Sul posto la Polstrada
Intervento della Polizia ieri, giovedì 18 dicembre, a Gaglianico. Un pedone è stato investito all’altezza dell’Unieuro.
Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada che ha proceduto a ricostruire la dinamica.
