Seguici su

CronacaValle Cervo

Al volante ubriaco e con la patente fuori legge

Intervento in Valle Cervo

Pubblicato

24 minuti fa

il

Donna ubriaca al volante: scatta la denuncia e il sequestro dell'auto

Al volante ubriaco e con la patente fuori legge

Al volante ubriaco e con la patente fuori legge

Intervento dei carabinieri ieri ad Andorno per un automobilista ubriaco che si sta apprestando a mettersi al volante. Sul posto è intervenuto il Norm dei carabinieri di Biella. L’uomo è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Ben al di sopra dei limiti della norma. Inoltre l’uomo residente in Valle Cervo era titolare di una patente guida non conforme.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.