CronacaValle Cervo
Intervento in Valle Cervo
Al volante ubriaco e con la patente fuori legge
Intervento dei carabinieri ieri ad Andorno per un automobilista ubriaco che si sta apprestando a mettersi al volante. Sul posto è intervenuto il Norm dei carabinieri di Biella. L’uomo è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Ben al di sopra dei limiti della norma. Inoltre l’uomo residente in Valle Cervo era titolare di una patente guida non conforme.
