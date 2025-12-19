Al volante ubriaco e con la patente fuori legge

Al volante ubriaco e con la patente fuori legge

Intervento dei carabinieri ieri ad Andorno per un automobilista ubriaco che si sta apprestando a mettersi al volante. Sul posto è intervenuto il Norm dei carabinieri di Biella. L’uomo è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo. Ben al di sopra dei limiti della norma. Inoltre l’uomo residente in Valle Cervo era titolare di una patente guida non conforme.

