Seguici su

Biellese OrientaleCronaca

Masserano: auto travolge le sbarre ferroviarie

Paura per i passeggeri del treno in transito

Pubblicato

7 ore fa

il

Auto va a sbattere contro le sbarre ferroviarie: finite sui binari, vengono tavole dal treno.

Masserano: auto travolge le sbarre ferroviarie

Nel primo pomeriggio di oggi 19 dicembre, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti nel Comune di Masserano per un’autovettura che ha travolto e abbattuto le sbarre ferroviarie.

Per cause ancora da accertare un’autovettura ha urtato una sbarra ferroviaria, facendola finire sui binari ed ostacolando e urtando il treno che percorreva la tratta da Biella in direzione Novara.

Il conducente dell’autovettura è uscito dal proprio mezzo autonomamente ed gli occupanti del treno erano tutti in buone condizioni.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenuti i sanitari nel 118 per visitare il conducente dell’automobile e i carabinieri per prendere i rilievi del caso.

Una volta valutata la situazione, è assicurata che tutto fosse insicurezza il treno ha poi ripreso la sua corsa verso la destinazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.