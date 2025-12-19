Biellese OrientaleCronaca
Masserano: auto travolge le sbarre ferroviarie
Paura per i passeggeri del treno in transito
Auto va a sbattere contro le sbarre ferroviarie: finite sui binari, vengono tavole dal treno.
Nel primo pomeriggio di oggi 19 dicembre, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti nel Comune di Masserano per un’autovettura che ha travolto e abbattuto le sbarre ferroviarie.
Per cause ancora da accertare un’autovettura ha urtato una sbarra ferroviaria, facendola finire sui binari ed ostacolando e urtando il treno che percorreva la tratta da Biella in direzione Novara.
Il conducente dell’autovettura è uscito dal proprio mezzo autonomamente ed gli occupanti del treno erano tutti in buone condizioni.
Carabinieri e vigili del fuoco sul posto
Sul posto sono intervenuti i sanitari nel 118 per visitare il conducente dell’automobile e i carabinieri per prendere i rilievi del caso.
Una volta valutata la situazione, è assicurata che tutto fosse insicurezza il treno ha poi ripreso la sua corsa verso la destinazione.
