Treni, collegamenti potenziati in Piemonte: Biella resta fuori

Milano si avvicina ad Alessandria e Asti: un’ora e venti da una, un’ora e quaranta dall’altra, con treni diretti ogni due ore in entrambe le direzioni, oltre a un potenziamento dell’offerta. E Biella? Resta al palo, soprattutto nei fine settimana. Con l’entrata in vigore dell’orario invernale delle ferrovie piemontesi il quadro è lampante: Astigiano e Alessandrino guadagnano collegamenti e centralità. Per la nostra provincia, invece, nessuna novità. Un immobilismo che pesa e che oggi emerge con ancora più forza nel confronto con i nostri vicini.

«Per il Biellese non è cambiata una virgola – spiega Paolo Forno, presidente dell’Associazione pendolari biellesi –. Il nuovo orario è identico a quello precedente, senza alcuna variazione. È positivo che Astigiano e Alessandrino abbiano ottenuto risultati, perché una visione regionale è fondamentale. Ma per la nostra provincia questa situazione non è più sostenibile, soprattutto nel weekend».

Il nodo, infatti, è proprio il fine settimana. «Negli anni abbiamo perso il 50 per cento del servizio al sabato e oltre il 20 alla domenica – prosegue Forno –. Questo ci colloca in una condizione critica, completamente disallineata rispetto agli altri capoluoghi di provincia del Nord Italia».

Una riduzione che affonda le radici nel periodo Covid e che, secondo l’associazione, non è più accettabile. «Parliamo di collegamenti importanti, non secondari, che garantiscono l’accesso ai capoluoghi di regione di Piemonte e Lombardia».

A rendere il quadro ancora più fragile contribuisce anche la viabilità stradale. «Le strade del nostro territorio richiederanno ancora anni prima di vedere miglioramenti significativi – osserva Forno –. Proprio per questo far funzionare al meglio le ferrovie è fondamentale, e si può farlo utilizzando ciò che già esiste. Il servizio del fine settimana può essere migliorato senza investimenti infrastrutturali. Serve aumentare le corse laddove sono ridotte e inadatte a un capoluogo di provincia e rendere più regolare l’offerta, con un adeguamento sostenibile dal punto di vista economico».

Una proposta che, sottolinea, è già stata presentata più volte all’Agenzia per la mobilità piemontese e alla Regione. «È una risposta che il territorio si aspetta – dice –. Ne ha bisogno, ne ha fame. Quanto ai collegamenti diretti, l’orizzonte temporale per la loro implementazione è fissato al 2027. Ci aspetta ancora un anno difficile, ma nel frattempo bisogna intervenire su ciò che è possibile fare subito».

Nessuna polemica, precisa, ma una richiesta chiara. «C’è collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ora però è davvero indifferibile trovare una soluzione, a partire dal servizio nei fine settimana».

E mentre altrove i treni accorciano le distanze e il Piemonte ridisegna la sua mappa ferroviaria guardando a Milano e ai grandi assi di collegamento, Biella resta ancora una volta fuori dal tracciato. Con buona pace dei piani di sviluppo e delle ambizioni turistiche.

