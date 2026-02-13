Seguici su

Lupo corre lungo la strada in Valle Cervo – VIDEO

Il filmato realizzato nei giorni scorsi da un biellese

lupo

In un video realizzato da un biellese nei giorni scorsi, un lupo che vaga lungo la strada in località La Balma, a Campiglia, comune della Valle Cervo.

