Video
Lupo corre lungo la strada in Valle Cervo – VIDEO
Il filmato realizzato nei giorni scorsi da un biellese
In un video realizzato da un biellese nei giorni scorsi, un lupo che vaga lungo la strada in località La Balma, a Campiglia, comune della Valle Cervo.
