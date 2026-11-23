Biella dichiara guerra a chi occupa i parcheggi per disabili. Stalli occupati senza averne diritto. Contrassegni utilizzati in maniera impropri. E automobilisti che, pur di lasciare la macchina a pochi passi dal supermercato, non si fanno scrupoli a utilizzare uno spazio riservato a chi ha difficoltà motorie o problemi di salute.

A Biella il fenomeno è tutt’altro che raro. Capita frequentemente nelle aree di sosta dei centri commerciali e dei supermercati. Ma non mancano episodi persino nei parcheggi davanti all’ospedale.

Biella dichiara guerra a chi occupa i parcheggi per disabili

Contro questi comportamenti il comune ha da tempo deciso di intensificare la linea dei controlli. L’assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola ha chiesto agli agenti di prestare particolare attenzione alle soste abusive sugli stalli riservati alle persone con disabilità. Una delle violazioni che considera più gravi sul piano del rispetto degli altri cittadini.

I numeri confermano che il problema continua a presentarsi con una certa frequenza. Nel corso del 2025 la polizia locale ha elevato 157 sanzioni per occupazione irregolare degli stalli riservati ai disabili. Nel 2026, fino al 31 ottobre, le multe sono già state 138. Un dato che, pur non raggiungendo ancora quello dell’intero anno precedente, testimonia quanto il fenomeno sia tutt’altro che marginale.

«A mio modo di vedere, tra tutte le soste vietate, quella sugli stalli riservati alle persone disabili è la più odiosa – afferma Moscarola -. È totalmente irrispettosa verso chi ha problemi di mobilità. Magari non ci fai caso… ma devi farci caso. Alla polizia locale ho chiesto attenzione totale a questo tipo di violazioni, con controlli specifici».

Nel mirino anche chi usa impropriamente il contrassegno

Finora l’attività di controllo si è concentrata soprattutto sugli automobilisti che parcheggiano negli spazi riservati senza esporre il contrassegno. Ma l’amministrazione intende allargare il raggio d’azione anche a un’altra forma di abuso: quella di chi utilizza il permesso pur non avendo a bordo la persona titolare del diritto.

«Ora ci siamo concentrati su chi non ha il cartellino, a breve potenzieremo i controlli anche su chi fa un uso improprio del contrassegno. Ad esempio chi parcheggia negli stalli per disabili avendo il cartellino, ma senza avere la persona disabile a bordo – spiega l’assessore -. Ci attrezzeremo per questo. Ovviamente trovare e sanzionare questo tipo di violazioni è più difficile, ma avendo oggi un maggior numero di agenti possiamo farlo».

Il contrassegno, infatti, non costituisce un’autorizzazione personale per il familiare o per chi utilizza abitualmente l’automobile. Può essere impiegato soltanto quando il veicolo è effettivamente al servizio della persona titolare del permesso.

«Attenzione anche alle fermate degli autobus»

L’attenzione dell’amministrazione non riguarda soltanto i parcheggi riservati. Un altro comportamento che può creare conseguenze pesanti per le persone con difficoltà motorie è la sosta davanti alle fermate degli autobus. Che impedisce ai mezzi pubblici di accostare correttamente e consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

«Per le fermate degli autobus vale un discorso simile – sottolinea ancora Moscarola -. Magari non ci pensi, ma se occupi quello stallo puoi creare gravi disagi. Nei miei primi tempi da assessore ricordo di aver assistito a un incidente che aveva coinvolto un autobus impossibilitato a far scendere una persona disabile a causa della fermata occupata».

Le multe: si rischiano sanzioni fino a 990 euro

Parcheggiare senza averne diritto in uno stallo riservato alle persone con disabilità non è un’infrazione da poco. Le sanzioni previste dal Codice della strada sono particolarmente pesanti e possono arrivare, per alcune categorie di veicoli, fino a 990 euro. Oltre alla decurtazione dei punti dalla patente e alla rimozione del mezzo.

Anche l’utilizzo improprio del contrassegno, quando il titolare non è a bordo, comporta una sanzione specifica. E non bisogna dimenticare che le regole tutelano anche gli spazi zebrati laterali, indispensabili per consentire alle persone in carrozzina di salire e scendere dall’automobile. Occuparli può comportare le stesse conseguenze previste per la sosta abusiva nello stallo.

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