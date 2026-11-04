Fuori provincia
“Dacci i soldi o ti roviniamo l’auto”: arrestati due parcheggiatori abusivi
I due uomini, di 43 e 41 anni, avrebbero minacciato un giovane di danneggiargli l’auto se non avesse consegnato loro del denaro. Decisiva la chiamata al 112 della vittima, esasperata dalle continue richieste
Dalle nostre parti quella dei parcheggiatori abusivi è una figura ormai quasi inesistente, ma anche a tanti biellesi capita spesso di averci a che fare quando escono dai confini della provincia per recarsi in grandi città, magari in occasione di eventi. Di solito si limitano a chiedere un obolo, ma talvolta travalicano i limiti della legge, come accaduto nella vicina Torino, dove nei giorni scorsi due parcheggiatori abusivi sono stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione. A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la chiamata al 112 di un giovane residente, esasperato dalle continue richieste di denaro e dalle minacce ricevute.
Parcheggiatori abusivi arrestati per tentata estorsione
L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì nel quartiere Nizza Millefonti, dove i due uomini, di 43 e 41 anni, si erano appostati in un’area di parcheggio pubblico. Secondo quanto ricostruito, avrebbero preteso dal giovane il pagamento di una somma di denaro, arrivando a minacciare di danneggiargli l’automobile nel caso in cui si fosse rifiutato.
Dopo aver ricevuto la richiesta estorsiva, il giovane ha contattato le forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti rapidamente e hanno fermato i due uomini poco lontano dal parcheggio, arrestandoli in flagranza.
Entrambi, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati accompagnati nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook