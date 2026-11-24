AttualitàBiella
Mafie e comunicazione: incontro con il generale Angelosanto
Iniziativa promossa dall’avvocato Guarini
“Mafie e comunicazione” è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà il 27 novembre alle ore 18:30, presso la Sala Congressi del Museo del Territorio di Biella.
L’evento, patrocinato dalla Città di Biella, approfondirà le modalità della comunicazione interna ed esterna delle organizzazioni mafiose: dai “pizzini” attribuiti a Matteo Messina Denaro sino all’uso contemporaneo dei social media.
Relatore della serata sarà il Generale C.A. CC (r) Pasquale Angelosanto, che offrirà un’analisi delle evoluzioni dei linguaggi, degli strumenti e delle strategie comunicative impiegate dalle strutture criminali mafiose.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale e apartitica Panta Rei, presieduta dall’Avv. Caria Sapino, in collaborazione con l’Avv. Alessandra Guarini.
La partecipazione è a ingresso libero.
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