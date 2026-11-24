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Maratona in consiglio a Biella con le norme anti maranza
Oggi si inizia alle 9, sono 43 i punti all’ordine del giorno
Una maratona consiliare lunga tredici ore, con 43 punti all’ordine del giorno e la possibilità di proseguire i lavori oltre le 22 fino al voto finale. È quanto attende l’aula di Palazzo Oropa martedì 24 novembre, quando il consiglio comunale di Biella si riunirà a partire dalle 9 per affrontare una fitta agenda che spazia dalla sicurezza urbana al bilancio, passando per trasporti e servizi sociali.
Al centro del dibattito pomeridiano ci saranno due provvedimenti particolarmente attesi, inseriti tra i primi dodici punti per i quali è prevista la seduta a oltranza. Al decimo posto figura l’approvazione del regolamento per avviare la sperimentazione del taser, l’arma a impulsi elettrici in dotazione alla polizia locale. Subito dopo, all’undicesimo punto, approderà in aula il pacchetto di norme ribattezzato «anti-maranza», formalmente legato al regolamento per l’applicazione del patto di corresponsabilità educativa nell’ambito dei servizi sociali.
La prima parte della giornata, dalle 9 alle 13, sarà invece interamente dedicata alle 21 interrogazioni. Il tema dei collegamenti ferroviari aprirà e chiuderà la mattinata, sollevato sia dal Partito democratico che dalla lista Biella c’è. Proprio quest’ultima chiederà chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate dopo i furti nelle abitazioni di Barazzetto e Vandorno e sulle soluzioni per le famiglie in seguito al rinvio dell’apertura del polo educativo 0-6 di via delle Roggie. Completano il quadro il futuro di Villa Macchi, il nuovo bando per il dormitorio e l’emergenza freddo, l’abbattimento delle barriere architettoniche segnalate dagli studenti del Gae Aulenti, oltre alle mozioni sul divieto di fumo nei parchi e sulle strisce blu in centro.
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