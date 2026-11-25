Sono stati celebrati nei giorni scorsi nella basilica antica di Oropa i funerali di Guido Donati, lo scrittore biellese morto a soli a 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore.

Addio a Guido Donati, morto a 58 anni. Da tempo conviveva con un tumore

Il suo cuore ha cessato di battere mentre si trovava in un reparto dell’ospedale di Verona, specializzato per le malattie oncologiche, al quale era profondamente legato anche per il percorso di cure affrontato e per i progetti solidali sostenuti negli ultimi anni.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona per bene nel senso più autentico del termine: gentile, mai sopra le righe, sempre pronto alla battuta e dotato di una straordinaria autoironia, capace di alleggerire anche i momenti più difficili. Un tratto rimasto intatto fino all’ultimo: pochi giorni prima di andarsene, con quella leggerezza lucida e disarmante che lo contraddistingueva, aveva scritto a un caro amico un messaggio difficile da dimenticare: «Sto morendo, buona fortuna».

Una vita piena di esperienze

Nato a Biella nel 1968, dopo la maturità classica si era laureato in Scienze politiche all’Università di Torino e successivamente aveva conseguito anche la laurea magistrale in lingue, letterature e civiltà dell’Europa e delle Americhe all’Università del Piemonte orientale, con una tesi su Roddy Doyle.

Aveva svolto il servizio civile accanto alle persone con disabilità e in seguito insegnato alle scuole superiori. Aveva anche lavorato nel mondo del giornalismo radiofonico e della carta stampata e nel settore bancario internazionale, vivendo anche cinque anni a Dublino, un’esperienza che gli era rimasta nel cuore.

L’amore per la scrittura

Negli ultimi anni la scrittura era diventata non solo una passione culturale, che lo aveva portato a partecipare come autore per ben quattro volte al Salone internazionale del libro di Torino, un traguardo di cui andava particolarmente fiero e orgoglioso, ma anche un gesto concreto di restituzione e generosità.

I proventi dei suoi libri sono sempre stati devoluti in beneficenza, in particolare a sostegno della sanità e della ricerca: tra i destinatari principali il Policlinico Borgo Roma di Verona (Unità operativa complessa di chirurgia generale e del pancreas), l’Ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar di Valpolicella e il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Ponderano.

La sua produzione letteraria comprende: Di lui… solo più una medaglia? (2022), L’ufficiale ritorna al fronte e… (2023), Io… nella dimensione Handy e Grazie Irlanda.

Una voce colta e sensibile

Ciò che resta, oltre alle pagine stampate, è l’esempio di una dignità silenziosa e rara. Guido ha affrontato il tempo più duro senza mai chiedere commiserazione, trasformando la fragilità in un ponte verso gli altri.

Chi ha incrociato il suo cammino porterà con sé la grazia di uno sguardo limpido e la lezione discreta di chi ha saputo restare fedele a se stesso, con eleganza e coraggio, in ogni stagione della vita.

Con la sua scomparsa Biella perde una voce colta e sensibile, ma soprattutto un uomo capace di trasformare la malattia in impegno verso gli altri, senza mai perdere il sorriso e la voglia di scherzare fino all’ultimo giorno.

Guido ha lasciato nel dolore la moglie Maria Laganà e la mamma Mariella Mosca.

Mauro Pollotti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook