Il consiglio comunale di Biella ieri ha approvato il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Patto di Corresponsabilità Educativa”, una proposta presentata dal sindaco Marzio Olivero in seguito ad alcuni episodi che avevano visto protagonisti i giovanissimi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’amministrazione nella prevenzione del disagio giovanile e dei comportamenti antisociali, attraverso un rapporto di collaborazione con le famiglie.

L’iniziativa, annunciata alcune settimane fa, era finita sotto i riflettori mediatici, attirando perfino l’attenzione di Porta a Porta, in particolare per quanto riguardava l’idea di andare a colpire i sussidi delle famiglie dei baby vandali. Ed era subito stata ribattezzata “norma anti maranza”.

Baby vandali e “maranza”, il provvedimento di Palazzo Oropa

Si tratta di “un provvedimento che affronta un tema delicato, ma particolarmente sentito dai cittadini. Negli ultimi tempi, infatti, alcuni episodi di microcriminalità, vandalismo e comportamenti che incidono sulla convivenza civile hanno alimentato preoccupazioni che l’amministrazione ritiene importante ascoltare e affrontare, senza cedere a risposte esclusivamente punitive” spiegano invece da Palazzo Oropa.

Il sindaco ha dunque sottolineato “la natura educativa e preventiva delle misure, che non vogliono essere uno strumento contro le famiglie in difficoltà o contro i giovani, ma esattamente il contrario: un’occasione per intervenire quando emergono le prime criticità”.

Il sindaco Olivero: “L’obiettivo non è colpire le famiglie più fragile, ma offrire loro un sostegno”

«Vorrei essere molto chiaro su un punto – dichiara il sindaco Marzio Olivero -: non si vogliono colpire le famiglie più fragili o penalizzare i ragazzi. È un progetto che vuole offrire loro un sostegno. Quando emergono difficoltà nel percorso educativo e di crescita di un minore, il Comune deve poter esserci, mettendo a disposizione competenze, professionalità e strumenti per costruire insieme una risposta. Ma crediamo che diritti e doveri debbano camminare insieme. Ogni ragazzo ha diritto a essere accompagnato nel proprio percorso di crescita, ma esistono anche doveri che non possono essere ignorati. I genitori non possono disinteressarsi o essere indifferenti al proprio ruolo educativo e alle istituzioni: il Comune offre un aiuto, ma chiede anche collaborazione e impegno concreto. Per questo il regolamento prevede conseguenze, fino alla sospensione dei benefici comunali non essenziali, per chi rifiuta il Patto o non rispetta gli impegni presi. Si tratta di un principio di responsabilità reciproca: ciascuno deve fare la propria parte».

L’assessore Scaramuzzi: “Prevenire significa anche non aspettare che una situazione diventi più grave”

L’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Scaramuzzi, aggiunge: «La responsabilità educativa non può essere delegata interamente alla scuola, ai servizi sociali o alle istituzioni. È prima di tutto una responsabilità degli adulti e delle famiglie, che il Comune vuole accompagnare e sostenere, ma alla quale è giusto chiedere anche partecipazione e impegno. Il nostro obiettivo è tenere insieme due esigenze che non sono in contraddizione: tutelare la serenità e la sicurezza e offrire ai ragazzi le opportunità per crescere, correggere eventuali comportamenti sbagliati e trovare la propria strada. Perché prevenire significa anche questo: non aspettare che una situazione diventi più grave per decidere di intervenire».

Come funziona il progetto

Il Patto potrà essere attivato quando il Comune riceverà segnalazioni circostanziate dalle autorità competenti, dalle scuole o da altri soggetti istituzionali che si occupano di minori. Le situazioni potranno riguardare comportamenti vandalici e antisociali, ma anche condizioni di disagio come l’abbandono scolastico o difficoltà nel percorso di crescita. A quel punto saranno i Servizi sociali a effettuare una prima valutazione della situazione e a incontrare i genitori o gli affidatari, per comprendere i bisogni educativi del ragazzo e verificare la disponibilità della famiglia a collaborare. Il percorso potrà prevedere, a seconda delle necessità, sostegno alla genitorialità, attività educative, sportive e culturali, interventi per favorire la frequenza scolastica, educazione alla legalità, attività di volontariato e cittadinanza attiva, oltre al supporto di educatori professionali, assistenti sociali e, quando necessario, servizi di sostegno psicopedagogico.

Le famiglie che rifiutano il patto o non rispettano gli impegni rischiano di perdere benefici economici comunali

Il regolamento prevede anche conseguenze nel caso in cui la famiglia rifiuti di sottoscrivere il Patto o non rispetti gli impegni assunti, con la possibile sospensione di benefici economici comunali non essenziali, secondo le condizioni stabilite dal regolamento. Restano in ogni caso tutelati i livelli essenziali delle prestazioni sociali e gli interventi che la normativa impone di garantire ai minori e alle persone in condizioni di particolare bisogno.

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