Dal 28 novembre al 6 gennaio il Santuario di Oropa propone un ricco calendario di appuntamenti per vivere il periodo natalizio alla scoperta della storia e del patrimonio del complesso monumentale, tra visite guidate, concerti, eventi ed escursioni nella natura della Conca di Oropa. Un programma pensato per accompagnare le festività attraverso proposte diverse, rivolte sia a chi desidera approfondire la storia e l’arte del Santuario sia a chi vuole vivere la montagna anche nella stagione invernale. VISITE GUIDATE Per tutto il periodo sono tanti gli appuntamenti dedicati alla storia e al patrimonio del Santuario: Le visite guidate al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia si svolgeranno tutte le domeniche alle ore 11 e inoltre nelle seguenti date: 8, 26 dicembre e il 5 e 6 gennaio. Il programma propone anche tre visite tematiche: Sabato 28 novembre alle ore 15 e lunedì 4 gennaio alle ore 11 sarà protagonista la Biblioteca Storica di Oropa, con una visita dedicata alla scoperta del patrimonio librario e documentario conservato nel Santuario. Sabato 2 gennaio alle ore 11 ci sarà la visita “Quando arrivava il trenino: Oropa nella Belle Époque”, un percorso dedicato all’epoca in cui la ferrovia portava i visitatori fino al Santuario e Oropa diventava una delle mete più frequentate della villeggiatura alpina. Prenotazioni : https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook