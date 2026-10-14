BIELLA – Il meteo a Biella domani, giovedì 15 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata stabile e soleggiata, con cielo sereno per gran parte della giornata e condizioni favorevoli su tutto il territorio biellese. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, garantendo tempo asciutto e limitando la formazione di nuvole. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico resterà tranquillo dalla mattina alla sera. Le temperature saranno piuttosto miti per la metà di ottobre: la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13°C. Lo zero termico sarà a circa 4.224 metri. I venti saranno deboli da Ovest-Sudovest al mattino, in rotazione a Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino sereno e temperature minime di 13°C

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con una buona presenza di sole e nessun fenomeno precipitativo atteso. L’alta pressione favorirà condizioni stabili anche sulle zone pedemontane, mantenendo il tempo asciutto su Biella e nei comuni vicini. La temperatura minima scenderà fino a 13°C, rendendo il mattino fresco ma non particolarmente rigido. I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest, senza rinforzi significativi. Nel complesso, la mattinata si presenterà favorevole agli spostamenti quotidiani e alle attività all’aperto.

Pomeriggio soleggiato con massime fino a 23°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere prevalentemente soleggiato, con cielo sereno e nuvolosità limitata. La pressione elevata contribuirà a mantenere stabile l’atmosfera, senza segnali di peggioramento e senza piogge previste. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, un valore mite per la metà di ottobre. I venti ruoteranno a Sud-Sudovest e resteranno deboli. Le condizioni saranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali, quando il clima risulterà più gradevole.

Sera stabile e senza precipitazioni

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto. L’assenza di piogge e la ventilazione contenuta contribuiranno a mantenere condizioni meteorologiche tranquille. La giornata si concluderà quindi senza fenomeni di rilievo sul territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 16 ottobre: sono attese nubi sparse e condizioni parzialmente nuvolose, con alternanza tra nuvole e schiarite;

sono attese nubi sparse e condizioni parzialmente nuvolose, con alternanza tra nuvole e schiarite; Sabato 17 ottobre: il cielo resterà variabile, con nuvolosità irregolare e aperture temporanee;

il cielo resterà variabile, con nuvolosità irregolare e aperture temporanee; Domenica 18 ottobre: le indicazioni disponibili segnalano la possibilità di piogge, con un peggioramento rispetto alle giornate precedenti.

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