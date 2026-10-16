BIELLA – Il meteo a Biella per sabato 17 ottobre 2026 sarà caratterizzato da tempo variabile, con nuvolosità più presente al mattino e maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. La situazione atmosferica resterà nel complesso stabile sul Biellese e non sono previste piogge. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con una massima di 22°C e una minima di 13°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e moderati da Est-Nordest nel pomeriggio. Non risultano allerte meteo, mentre la tendenza per i giorni successivi indica una possibile fase più instabile, con piogge attese tra domenica e lunedì.

Mattino: nuvole sparse e temperature minime di 13°C

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da nuvolosità variabile, con nubi alternate a schiarite e assenza di precipitazioni. Il cielo non sarà necessariamente coperto in modo uniforme, ma la presenza delle nubi potrà limitare temporaneamente il soleggiamento. La temperatura minima si attesterà intorno ai 13°C. I venti saranno deboli da Nordest, senza particolari raffiche previste. Le condizioni resteranno nel complesso tranquille, con un clima fresco al mattino e un graduale aumento delle temperature durante la giornata.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 22°C

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare, con schiarite più ampie e temperature fino a 22°C. Il clima sarà relativamente mite per la metà di ottobre e favorevole alle attività all’aperto. I venti potranno intensificarsi moderatamente, provenendo da Est-Nordest. Non sono previste piogge su Biella, anche se la nuvolosità potrà restare irregolare nelle zone vicine ai rilievi. Sulle Alpi occidentali la copertura nuvolosa potrà aumentare dal pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge serali. Per il Biellese, invece, il quadro previsto resta complessivamente asciutto.

Sera: possibile aumento delle nubi

In serata la nuvolosità potrebbe tornare ad aumentare, dopo le schiarite pomeridiane. Non sono previste precipitazioni sul territorio biellese, ma il cielo potrebbe presentarsi più coperto rispetto alle ore centrali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.430 metri. L’evoluzione atmosferica sarà da monitorare soprattutto in vista della domenica, quando le indicazioni attuali suggeriscono un possibile peggioramento.

Tendenza meteo Biella

Domenica 18 ottobre: possibile arrivo delle piogge, con condizioni più instabili;

possibile arrivo delle piogge, con condizioni più instabili; Lunedì 19 ottobre: ancora possibili precipitazioni e nuvolosità diffusa;

ancora possibili precipitazioni e nuvolosità diffusa; Martedì 20 ottobre: tempo variabile, con possibilità di piogge deboli.

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