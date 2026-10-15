BIELLA – Il meteo a Biella per venerdì 16 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche addensamento nel corso del pomeriggio. L’alta pressione continuerà a influenzare il Piemonte, favorendo una giornata asciutta e temperature relativamente miti per il periodo. Nel Biellese la colonnina di mercurio raggiungerà una massima di 22°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13°C. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo. Il quadro sarà quindi favorevole alle attività all’aperto, anche se la nuvolosità potrebbe aumentare nel corso delle ore pomeridiane. La situazione potrebbe cambiare durante il fine settimana: le prime indicazioni segnalano un sabato più nuvoloso e la possibilità di piogge tra domenica e lunedì.

Mattino: schiarite e clima fresco nelle prime ore

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. La situazione atmosferica si manterrà stabile, con condizioni favorevoli agli spostamenti e alle attività quotidiane. La temperatura minima sarà di circa 13°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza raffiche significative attese.

Pomeriggio: massime fino a 22°C e nuvolosità variabile

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrà aumentare, alternandosi comunque a schiarite. Il tempo resterà prevalentemente asciutto e non sono previste piogge, nonostante la possibile presenza di nubi più consistenti nelle zone vicine ai rilievi. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, offrendo un clima mite per la seconda metà di ottobre. I venti saranno deboli e nel pomeriggio proverranno da Sud-Sudovest, dopo una provenienza settentrionale nelle prime ore del giorno.

Sera: condizioni ancora stabili sul Biellese

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il tempo dovrebbe restare asciutto, con nuvolosità variabile e qualche possibile schiarita. Il peggioramento atteso nei giorni successivi non dovrebbe quindi compromettere la stabilità prevista per venerdì. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.153 metri, segnale di temperature relativamente miti in quota.

Tendenza meteo Biella

Sabato 17 ottobre: aumento della nuvolosità, con cieli più coperti rispetto a venerdì;

aumento della nuvolosità, con cieli più coperti rispetto a venerdì; Domenica 18 ottobre: possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge;

possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge; Lunedì 19 ottobre: tempo ancora instabile, con possibilità di precipitazioni.

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