BIELLA – Il meteo a Biella per domani, mercoledì 21 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una prima parte della giornata nuvolosa, con deboli piogge e un graduale miglioramento atteso nel corso delle ore. Le precipitazioni previste ammontano a circa 14 millimetri, mentre le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con una minima di 14°C e una massima di 18°C. La circolazione depressionaria che sta interessando il Piemonte tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo l’ingresso di aria più secca. Per Biella, situata nell’area pedemontana, le indicazioni prevedono cieli molto nuvolosi al mattino e una graduale attenuazione della copertura nuvolosa durante la giornata, fino a condizioni più favorevoli in serata. Per mercoledì è segnalata un’allerta meteo per pioggia. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti, soprattutto durante le prime ore del giorno, quando le precipitazioni potrebbero risultare più probabili.

Mattino: cieli molto nuvolosi e deboli piogge

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni sulla zona di Biella. La fase iniziale della giornata sarà quindi grigia e umida, con condizioni meteorologiche meno favorevoli rispetto a quelle attese nelle ore successive. La temperatura minima sarà di circa 14°C. I venti soffieranno deboli da ovest-sudovest, mentre la copertura nuvolosa limiterà le possibilità di vedere il sole. Per chi deve uscire nelle prime ore del giorno, sarà utile considerare la possibilità di pioggia e controllare gli aggiornamenti prima degli spostamenti.

Pomeriggio: le precipitazioni si attenuano gradualmente

Nel pomeriggio il tempo dovrebbe iniziare a migliorare. La nuvolosità resterà inizialmente presente, ma la tendenza indica una progressiva attenuazione dei fenomeni e un graduale passaggio verso condizioni più asciutte. La temperatura massima raggiungerà circa 18°C, con valori relativamente miti per la stagione. I venti potranno diventare moderati, provenendo da est-nordest. Il miglioramento sarà graduale e non esclude del tutto la presenza di nubi residue. L’accumulo previsto di circa 14 mm si riferisce all’intera giornata: la quantità effettiva e la distribuzione delle precipitazioni potranno variare localmente.

Sera: schiarite e condizioni più stabili

La sera rappresenterà la fase più favorevole della giornata. Con l’allontanamento della perturbazione e l’ingresso di aria più secca, la copertura nuvolosa dovrebbe diminuire, lasciando spazio a schiarite e cieli poco nuvolosi. Il cambiamento sarà graduale rispetto al mattino, quando sono attese le condizioni più grigie. Per Biella, quindi, mercoledì potrebbe concludersi con un quadro meteorologico più stabile, dopo una prima parte della giornata caratterizzata dalla pioggia.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 22 ottobre: previsto tempo soleggiato, con condizioni più stabili;

previsto tempo soleggiato, con condizioni più stabili; Venerdì 23 ottobre: giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite;

giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite; Sabato 24 ottobre: attese velature sparse, secondo la tendenza disponibile.

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