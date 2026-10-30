Studenti biellesi in piazza per la scuola e contro la guerra – VIDEO e FOTO.

Condizioni degli istituti e del personale scolastico, spese troppo alte per le famiglie e spese folli per le armi. Solo alcune delle tematiche che questa mattina hanno portato 150-200 studenti e un gruppo di docenti in piazza a manifestare anche a Biella. Presenti anche gli esponenti del collettivo studentesco “Che polvere”, tra i promotori della mobilitazione.

“La mia situazione economica e più instabile della mia vita sentimentale”, “Più soldi per la scuola, non per la guerra”. Sono solo due dei numerosi messaggi lanciati dai giovani attraverso cartelli e striscioni mostrati lungo il tragitto. La manifestazione è partita da largo Cusano, per poi proseguire in via La Marmora e in via Garibaldi e fare tappa in Piazza Duomo, dove i ragazzi hanno letto i loro pensieri e rivendicato i loro diritti. Poi sono ripartiti alla volta di Spazio Hydro.

Oggi pomeriggio previsti un presidio e un confronto tra docenti e studenti in piazza Santa Marta.

Studenti biellesi in piazza

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