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La Provincia di Biella assume: ecco i bandi

Contratti a tempo indeterminato per chi vince i concorsi pubblicati

Pubblicato

28 minuti fa

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La Provincia di Biella informa che sono aperte tre procedure selettive per l’assunzione di personale amministrativo e tecnico. Le selezioni rappresentano un’opportunità per mettere le proprie competenze al servizio della comunità e contribuire allo sviluppo del territorio.

Istruttori Direttivi Amministrativo Contabile Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Concorso per 2 posti, di cui un posto prioritariamente riservato ai Volontari delle forze armate e, in mancanza di candidati idonei aventi titolo, agli operatori volontari del servizio civile.

Il contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Scadenza candidature: 13 novembre 2026, ore 12.00
Prova scritta: 17 novembre 2026, ore 15.30
Bando e candidatura

Istruttori Direttivi Tecnici Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per giovani fino a 35 anni in possesso di una laurea magistrale e residenti o domiciliati nella Regione Piemonte

La selezione è volta ad avviare un contratto di apprendistato di 18 mesi a tempo pieno, convertibile al termine in un contratto a tempo indeterminato ed è riservata a candidati in possesso di laurea magistrale e residenti o domiciliati in Piemonte.

Scadenza candidature: 13 novembre 2026, ore 12.00
Prova scritta: 17 novembre 2026, ore 14.00
Bando e candidatura

Istruttore Amministrativo Contabile Area degli Istruttori

Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei da utilizzare per future assunzioni mediante interpello da parte della Provincia di Biella e degli enti convenzionati del territorio.

Scadenza candidature: 9 novembre 2026, ore 12.00
Prova: 17 novembre 2026, ore 9.30
Bando e candidatura

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