Anche dei biellesi coinvolti nella maxi truffa milionaria di Ivrea

Ci sarebbero anche dei biellesi coinvolti nella maxi truffa legata a false polizze vita che avrebbe coinvolto decine di risparmiatori del Canavese. Al centro dell’inchiesta c’è Roberto Tridello, 65 anni, ex sub-agente assicurativo ed ex presidente della squadra di calcio femminile Independiente Ivrea. L’uomo è accusato di ben 51 episodi di truffa.

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Secondo gli inquirenti, Tridello avrebbe proposto e venduto polizze vita apparentemente riconducibili alla compagnia Itas, nonostante non avesse più rapporti professionali con la società da diversi anni. L’attività contestata avrebbe movimentato complessivamente 2,9 milioni di euro, con un presunto profitto illecito di circa 2,1 milioni.

Ha truffato anche gli amici

Tra le vittime ci sono anche amici e conoscenti di lunga data, che avrebbero affidato all’ex assicuratore i propri risparmi. Tra i casi più significativi figura quello di un anziano di Albiano d’Ivrea, che avrebbe consegnato oltre un milione di euro, riuscendo a recuperarne soltanto la metà.

Nell’inchiesta è coinvolta anche la moglie di Tridello, accusata di aver investito in diverse attività imprenditoriali parte delle somme che sarebbero state raccolte dal marito. Secondo la ricostruzione investigativa, una parte del denaro sarebbe stata destinata anche all’Independiente Ivrea, società sportiva di cui l’uomo era stato presidente.

Nuova fase giudiziaria

Con la chiusura delle indagini si apre una nuova fase del procedimento giudiziario. Le accuse dovranno ora essere verificate nelle successive fasi processuali: per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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