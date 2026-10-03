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Cossato piange Marco Monteferrario di 73 anni

Un lutto improvviso

Pubblicato

32 secondi fa

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Cossato piange Marco Monteferrario di 73 anni.

Si è spento improvvisamente a 73 anni Marco Monteferrario di 73 anni. L’uomo viveva a Cossato. Lascia la moglie Maria Bosco, la figlia Monica con il marito Luca e le nipoti Ylenia e Gaya. Il funerale sarà celebrato lunedì 5 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il rosario invece sarà celebrato domenica 4 ottobre alle 17.30 nella chiesa parrocchiale.

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