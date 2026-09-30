Aveva appena tre anni, due occhioni chiari e grandi e il viso angelico di una piccola principessa. Una vita ancora tutta da vivere, spezzata da un destino crudele e impossibile da accettare.

Biella piange Venere: aveva appena 3 anni

Venere Bottone si è spenta l’altra sera all’ospedale di Torino, dove era ricoverata da alcuni giorni per un grave problema di salute. Una tragedia che ha sconvolto papà Jhonny, mamma Angela e l’intera famiglia, molto conosciuta al Villaggio Lamarmora, dove i Bottone hanno vissuto per una vita prima di trasferirsi fuori provincia, qualche anno fa, e dove ancora oggi abitano numerosi parenti.

Nel quartiere e sui social la terribile notizia si è diffusa rapidamente, migliaia i messaggi di affetto e cordoglio per la piccola Venere.

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