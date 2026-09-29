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Biella piange Salvatore Carrisi: 42 anni

Una scomparsa improvvisa. Lascia due figlie

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4 minuti fa

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Biella piange Salvatore Carrisi: 42 anni

Lutto a Biella per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Carrisi, aveva 42 anni. Lascia la mamma Silvana, le figlie Sophia e Lina Eleanor con la mamma Sarah, le sorelle, il fratello con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato mercoledì 30 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Cassiano. Salvatore riposerà nel cimitero urbano di Biella

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