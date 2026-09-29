Biella piange Salvatore Carrisi: 42 anni

Lutto a Biella per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Carrisi, aveva 42 anni. Lascia la mamma Silvana, le figlie Sophia e Lina Eleanor con la mamma Sarah, le sorelle, il fratello con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato mercoledì 30 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Cassiano. Salvatore riposerà nel cimitero urbano di Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato