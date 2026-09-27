“Bobo” Sapellani stroncato da un malore davanti alla tv. E’ già passata una settimana dalla tragica scomparsa dell’ex perito assicurativo. 69 anni, molto conosciuto a Biella per la sua lunga attività professionale e per il carattere sempre gentile e disponibile.

La sua morte è stata inattesa e ha lasciato nel dolore la figlia Virginia con la mamma Elena, il fratello Mauro con Rosario, i nipoti Leandro, Iacopo, Marilia e l’affezionata Caroline.

“Bobo” Sapellani stroncato da un malore davanti alla tv

Sapellani era in pensione da qualche anno, dopo una lunga carriera come perito assicurativo appunto. Aveva lavorato per diverse compagnie, seguendo le orme del padre e diventando nel tempo una figura conosciuta e apprezzata da molti in città. Ma chi lo ha incontrato e frequentato lo ricorda soprattutto per le sue qualità umane. Una persona dal cuore buono, sempre pronta a dare una mano, con quella disponibilità e quella gentilezza che oggi in tanti sottolineano.

Negli ultimi tempi aveva iniziato a non sentirsi bene. Nulla di apparentemente grave. Lamentava soprattutto debolezza e stanchezza e si era sottoposto anche ad alcuni accertamenti, senza che emergesse qualcosa che facesse pensare a un epilogo così drammatico.

Domenica, invece, il malore improvviso. Era a casa, seduto sul suo divano preferito e stava guardando la televisione. Si è sentito male e, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

I familiari e gli amici gli hanno detto addio martedì pomeriggio. Dopo la benedizione, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio.

Una cerimonia discreta, così come era il suo modo di vivere e di essere.

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