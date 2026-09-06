Sorelle Ramonda in lutto. Addio al fondatore Giuseppe

All’età di 87 anni, Giuseppe Ramonda ci ha lasciati.

Con le sorelle Maria e Ginetta ha dato vita a Sorelle Ramonda, trasformando una piccola attività di famiglia in una grande realtà, che oggi conta 50 negozi tra Italia e Austria.

Un percorso straordinario, costruito giorno dopo giorno con coraggio, sacrificio e una visione capace di guardare sempre oltre. Giuseppe ha dedicato la sua vita al lavoro e alla crescita dell’azienda, restando profondamente legato alle proprie radici e ai valori che ne hanno accompagnato la storia fin dall’inizio.

Imprenditore instancabile, intuitivo e lungimirante, ha saputo anticipare i cambiamenti e affrontare ogni nuova sfida con determinazione.

Nel 2008 è stato nominato Cavaliere del Lavoro, un riconoscimento al suo impegno imprenditoriale, ma anche alla responsabilità, all’etica e all’attenzione verso le persone con cui ha condiviso questo lungo cammino.

Dietro la sua grande capacità imprenditoriale c’era un uomo concreto, generoso e profondamente legato alla famiglia. Per tutti noi è stato una guida e un punto di riferimento: una presenza autorevole ma vicina, sempre attenta non soltanto all’azienda, ma anche alle persone che ogni giorno ne fanno parte.

Con la sua scomparsa si chiude il capitolo della generazione dei fondatori, ma non si spegne ciò che Giuseppe, Maria e Ginetta hanno costruito insieme. Rimangono il loro esempio, i loro insegnamenti e quei valori di umiltà, dedizione e spirito di sacrificio che continueranno a vivere nella grande famiglia Sorelle Ramonda.

È con profonda tristezza e immensa riconoscenza che gli rivolgiamo il nostro ultimo saluto.

Grazie, Giuseppe, per tutto ciò che hai creato, per la strada che hai tracciato e per quanto hai saputo trasmetterci. La tua visione continuerà a guidarci e il tuo esempio accompagnerà le nuove generazioni, diventando parte indelebile della nostra storia e del nostro futuro.

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