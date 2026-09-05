Seguici su

Attualità

Cade in monopattino a Gattinara: muore a 57 anni

Paolo Barbaglia aveva gestito alcuni noti locali. L’incidente è avvenuto a Lenta.

Pubblicato

13 secondi fa

il

lutto per un giovane padre di 53 anni
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Un lutto che tocca Gattinara e tutta la zona. Paolo Barbaglia, 57 anni, residente in città, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, in seguito a una caduta dal monopattino sulla provinciale 594 nel territorio di Lenta.

Cade in monopattino a Gattinara: muore a 57 anni

L’uomo stava percorrendo la strada che collega la zona con Gattinara quando all’altezza di un dosso è finito a terra riportando ferite fatali.

Alcuni automobilisti, dopo averlo visto sull’asfalto, hanno dato l’allarme. I sanitari intervenuti sul posto non hanno però potuto salvargli la vita. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto nei momenti precedenti alla tragedia.

La notizia è stata riportata da www.notiziaoggi.it

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *