Un lutto che tocca Gattinara e tutta la zona. Paolo Barbaglia, 57 anni, residente in città, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, in seguito a una caduta dal monopattino sulla provinciale 594 nel territorio di Lenta.

Cade in monopattino a Gattinara: muore a 57 anni

L’uomo stava percorrendo la strada che collega la zona con Gattinara quando all’altezza di un dosso è finito a terra riportando ferite fatali.

Alcuni automobilisti, dopo averlo visto sull’asfalto, hanno dato l’allarme. I sanitari intervenuti sul posto non hanno però potuto salvargli la vita. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto nei momenti precedenti alla tragedia.

La notizia è stata riportata da www.notiziaoggi.it

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