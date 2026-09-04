Una diciottenne muore travolta dal treno

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce rossa di Varese e un’automedica. Per la giovane, però, non è stato possibile fare nulla: il personale sanitario ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco.

Accertamenti sulla dinamica

La ragazza è stata investita dal Regio Express 44, partito da Cocquio Trevisago e diretto a Milano Cadorna. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze della tragedia e chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.