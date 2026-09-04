Attualità
Una diciottenne muore travolta dal treno
Per lei non c’è stato più nulla da fare
Una ragazza di 18 anni è morta nella giornata di mercoledì 2 settembre, dopo essere stata investita da un treno nei pressi della stazione di Tradate-Abbiate Guazzone, in provincia di Varese. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 lungo la linea ferroviaria Milano-Saronno-Laveno Mombello.
Una diciottenne muore travolta dal treno
Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce rossa di Varese e un’automedica. Per la giovane, però, non è stato possibile fare nulla: il personale sanitario ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco.
Accertamenti sulla dinamica
La ragazza è stata investita dal Regio Express 44, partito da Cocquio Trevisago e diretto a Milano Cadorna. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze della tragedia e chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato