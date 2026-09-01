Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, i funerali di Barbara Crivellari, morta a soli 47 anni.

L’addio a Barbara Crivellari: aveva 47 anni

Il corteo partirà alle 15.15 dalla camera ardente dell’ospedale Sant’Andrea, mentre la funzione inizierà alle 15.30 al duomo di Vercelli . Al termine della cerimonia la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

La scomparsa della donna ha suscitato profondo dolore tra quanti la conoscevano. Barbara lavorava per un’impresa di pulizie che opera all’interno dell’ospedale vercellese ed era molto conosciuta. Viene descritta come una persona solare, sempre sorridente e capace di trasmettere allegria a colleghi e conoscenti.

Gli affettuosi ricordi sui social

Al centro della vita di Barbara c’era soprattutto la figlia Ilaria, alla quale era profondamente legata. In queste ore sono numerosi i messaggi comparsi sui social per ricordare la 47enne e manifestare vicinanza alla ragazza e all’intera famiglia. «Ciao Barbara – scive una conoscente sui social – la prima cosa che ho visto in te è la bontà, la simpatia e quel sorriso spettacolare che avevi sempre per tutti, mancherà d’ora in poi la tua parlantina veloce e la tua presenza, ciao stellina fai buon viaggio».

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