Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi di 22 e 23 anni.

Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi di 22 e 23 anni

Due giovani di 22 e 23 anni sono morti ieri mattina, venerdì 28 agosto, in un incidente sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, nel territorio di Chiomonte. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 6, al chilometro 44 in direzione Bardonecchia, nei pressi della galleria Giaglione. Una terza persona è rimasta ferita.

Come riporta Notizia Oggi i tre ragazzi, tutti provenienti da Genova, viaggiavano sulla stessa Jeep Avenger. In base ai primi accertamenti, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’auto è uscita dalla galleria e si è schiantata contro il guardrail sul viadotto che sovrasta il cantiere Tav, in un tratto caratterizzato in curva.

Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero e le ambulanze della Croce rossa di Susa, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Susa e alla polizia stradale. Per i due giovani, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla.

Foto d’archivio

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