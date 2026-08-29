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Addio a Marco Vismara, morto a soli 61 anni

Il commovente saluto del nipotino: “Ciao nonno, abbracciami il papà”

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7 secondi fa

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Marco Vismara
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È morto a soli 61 anni Marco Vismara. A dare il triste annuncio sono stati la mamma Angela, il nipotino Stefano e le famiglie Vismara e Grazian.

Marco Vismara, il saluto del nipotino: “Ciao nonno, abbracciami il papà”

Vismara, che per molti anni ha lavorato come stampatore in tipografia, si è spento giovedì all’ospedale di Ponderano. La famiglia ha scelto di comunicare la scomparsa attraverso un necrologio nel quale il nipotino Stefano rivolge un ultimo, affettuoso saluto al nonno: «Ciao Nonno, abbracciami il papà, Vi vogliamo bene». Due anni fa, infatti, Vismara aveva dovuto affrontare la dolorosa perdita del figlio Matteo, mancato a soli 31 anni.

Oggi l’ultimo saluto

Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 29 agosto, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Dorzano.

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