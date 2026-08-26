Biella piange Michele Agnolio, morto a soli 28 anni

È morto a soli 28 anni Michele Agnolio. Fino all’ultimo è stato circondato dall’affetto della sua famiglia e delle persone che gli hanno voluto bene. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore a Candelo, dove la famiglia si prepara a dargli l’ultimo saluto.

Addio a Michele Agnolio, scomparso a 28 anni

Michele lascia nel dolore la mamma Valeria, il papà Alessandro, il fratello Alberto con Martina, i nonni Marisa con Ezio e Maria Luisa con Paolo, gli zii Nicola con Serena, Roberta con Massimiliano, Paolo con Aldina, i cugini Francesco, Filippo, Simone e Camilla.

In attesa dei funerali, il feretro si trova nelle camere mortuarie dell’Ospedale di Ponderano, dove sarà possibile fare visita a Michele dalle 8,30 alle 17.

Domani il rosario, venerdì l’ultimo saluto

Il santo rosario sarà recitato alle 20 di domani, giovedì 27 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Candelo. Il funerale sarà invece celebrato venerdì 28 agosto alle 10,30, sempre nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

Al termine della cerimonia, Michele sarà accompagnato al cimitero di Candelo.

Nel necrologio, la famiglia ha voluto rivolgere anche un ringraziamento al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ponderano, per le cure e l’attenzione ricevute.

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