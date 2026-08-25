Sono ore di grande apprensione lungo le sponde del torrente Cervo.

Ciclista attraversa il guado sul Cervo: travolto dall’acqua e disperso

Da questa mattina sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dall’acqua mentre tentava di attraversare il guado di Castelletto Cervo, sul lato di Mottalciata, nonostante il divieto di transito.

L’allarme è scattato intorno alle 5:30. Il personale della Protezione civile, giunto sul posto per il monitoraggio della piena, ha notato la presenza dell’uomo nei pressi del passaggio chiuso. Gli operatori hanno tentato in ogni modo di fermarlo e dissuaderlo dal procedere, ma purtroppo senza successo: pochi istanti dopo, il ciclista è stato sopraffatto e trascinato via dalla forza della corrente.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco con il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e i Carabinieri per il presidio dell’area. Le perlustrazioni avvengono anche dall’alto grazie all’intervento di un elicottero giunto da Varese con a bordo i sommozzatori di Milano, che sta sorvolando il tratto a sud del corso d’acqua.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i sindaci di Castelletto Cervo, Omar Giletti, e di Gifflenga, Elisa Pollero. Il traffico al guado resta completamente bloccato e deviato, mentre le operazioni di battuta si stanno estendendo lungo le direttrici che conducono verso il Vercellese.

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