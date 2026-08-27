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Il Biellese invaso da milioni di moschini che fanno sesso
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Il Biellese invaso da milioni di moschini che fanno sesso

Un fenomeno così non si era mai visto. Ieri la zona delle Cascine, verso Mongrando, è stata invasa da milioni di moschini. Nuvole giganti di questi piccoli insetti hanno riempito l’aria, rendendo quasi impossibile il passaggio di pedoni e ciclisti.

Gli stessi abitanti della zona confermano l’eccezionalità del fenomeno. “In questo periodo – dicono – è normale vedere nuvole di moschini, ma una cortina così fitta e densa non si ricorda a memoria d’uomo”.

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Quando l’aria è mite e umida, gli insetti diventano molto attivi. I maschi si radunano in grandi gruppi per attirare le femmine. È una delle cause più comuni delle “nuvole”. Con aria calma riescono a rimanere concentrati nello stesso punto.

E’ frequente notarli al mattino o verso il tramonto, quando le condizioni sono particolarmente favorevoli.

Di solito non sono pericolosi e non stanno necessariamente “attaccando” le persone: spesso stanno semplicemente svolgendo il loro comportamento riproduttivo.

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